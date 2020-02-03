Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает об усилении ветра с порывами до 17 м/с в понедельник, 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 3 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление северо-западного ветра местами 17 м/с», — говорится в сообщении.

Отметим, по данным Центра погоды ФОБОС, погоду в городе на Неве сегодня будет определять тыловая, холодная часть уходящего циклона. В течение дня в городе будет облачно, пройдет снег, местами гололедица.

Температура воздуха −1…+1°, в Ленинградской области −4…+1°. Атмосферное давление будет расти и составит 739 мм рт. ст., что ниже нормы.