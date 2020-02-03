Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM В Свердловской области нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Данные приведены на 10:00 по местному времени 3 февраля. На этот период случаев коронавируса не выявлено отмечает главный эпидемиолог регионального минздрава Галина Борисевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ просачивались слухи о том, что некоторых свердловчан проверяют на коронавирус. Впрочем, в минздраве заявили, что речь идёт о других заболеваниях.