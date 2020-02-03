Воронеж, , 10:17 — REGNUM «Горячую линию» по вопросам трудового законодательства в связи с коронавирусом открыли в Государственной инспекции труда в Воронежской области, сообщили в ведомстве 2 февраля.

На телефон «горячей линии» +7(473)246−68−42 предлагают обращаться работодателям и работникам по вопросу в части соблюдения трудового законодательства в связи с возникшей эпидситуацией в КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области ранее с подозрением на коронавирус были госпитализированы четыре человека — два человека 28 января и ещё двое, супружеская пара, 31 января. В первом случае коронавирус не подтвердился, во втором случае врачи предполагают, что недомогание связано с акклиматизацией.