Орск, Оренбургская область, , 10:12 — REGNUM В Орске Оренбургской области за разбойное нападение не сотрудников автозаправки задержаны двое местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

По данным полиции, ранним утром 25 января двое вооруженных мужчин в масках ворвались в помещение АЗС и потребовали отдать деньги. Работники автозаправки оказались сопротивление налетчикам, и злоумышленники скрылись.

По факту нападения возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.