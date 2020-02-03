Рязань, , 10:11 — REGNUM Доход от грузоперевозок скрыл от налоговой инспекции житель Рязани, сообщили 3 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета. Мужчина заработал более шести миллионов рублей и не заплатил положенный налог.

По данным следствия, в 2018 году подозреваемый по доверенности от имени индивидуального предпринимателями осуществлял автомобильные грузоперевозки. За свои услуги от юридического лица он получил более шести миллионов рублей, работа была оплачена по договору, в соответствии с законом мужчине необходимо было заплатить НДС. Рязанец декларацию не оформил, в бюджет не поступило более 900 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УМВД. Следователи собирают доказательную базу.