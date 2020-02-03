Тбилиси, , 10:14 — REGNUM Правительство Грузии намерено создать в стране единый банк ДНК-кодов. Об этом сообщается в законодательном плане, направленном в парламент правительством страны, 3 февраля сообщает грузинское Общественное телевидение.

«Законодательный пакет предусматривает внедрение международных стандартов и современных подходов в контексте создания банка ДНК-кодов», — приводят журналисты пояснения в правительстве к представленной инициативе.

Отмечается, что создание единого банка ДНК-кодов будет способствовать выявлению и поимке преступников.

Стоит также отметить, что развитию законодательной базы и материально-технического обеспечения экспертиз ДНК в Грузии помогло ФБР США.