Москва, 3 февраля 2020, 10:07 — REGNUM Предложение ввести в России штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов давно назрело, но важно не только ввести такую ответственность, но и оценить правоприменение, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение ввести новые штрафы за шум.
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, заявила член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
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