Москва, , 10:07 — REGNUM Предложение ввести в России штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов давно назрело, но важно не только ввести такую ответственность, но и оценить правоприменение, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение ввести новые штрафы за шум.

«Вызывать полицию часто бессмысленно, потому что их просто могут не пустить в квартиру те, кто там находится. Поставить в фокус ответственности владельцев — это верное решение.

Но как доказывать факт шума? Какие критерии? Вот куда должны законодатели сделать упор.

Это должен быть простой механизм в виде свидетельских показаний и видеозаписи со звуком и временем записи. Тогда это будет работать», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, заявила член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).

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