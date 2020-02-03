Симферополь, , 10:09 — REGNUM Двух крымчан, побывавших в Китае, проверяют на заражение коронавирусом. Об этом ИА REGNUM 3 февраля сообщили в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

«В работе научно-исследовательского центре находятся материалы ещё по двум гражданам, которые обратились с жалобами в конце прошлой недели», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четверых крымчан, которые побывали на территории Китайской народной Республики, а потом обратились в медучреждения полуострова с признаками ОРВИ, проверили на предмет инфицирования коронавирусом. Взятые пробы на наличие вируса, по словам специалистов, оказались отрицательными.

Об этом: Крымчан, побывавших в Китае, заподозрили в заболевании коронавирусом