Ташкент, , 10:05 — REGNUM Сломлена система организации сбора хлопка в Узбекистане за счет привлечения школьников. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на встрече с учеными, исследователями и промышленниками, сообщает издание Kun.uz.

«Кому нужен хлопок, кто в нем заинтересован? Он не принёс никакой пользы для нашей нации. Принес лишь беды и страдание», — заявил глава государства.

По его словам, школьники по шесть месяцев в году занимались сборкой хлопка и обработкой урожая. Мирзиёев заявил, что эту систему удалось сломать. «Мы сломали столетнюю систему за два года», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года правительство Узбекистана подписало постановление, направленное на субсидирование механизации при сборе урожая хлопчатника.

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