Дербент, Дагестан, , 10:24 — REGNUM Нарушение технологии установки и закрепления железных сооружений — предварительная версия обрушения строительных лесов в дагестанском Дербенте, в результате чего пострадали рабочие. По данному факту собран материал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе МВД России по республике.

Напомним, накануне днем в Дербенте во время строительства 10-этажного дома произошло обрушение строительных лесов. Пострадало пятеро жителей Каякентского района Дагестана, которые занимались строительными работами на уровне второго этажа.

Четверым из них понадобилась госпитализация. Двоим оказали помощь амбулаторно, после чего отпустили домой. Двое рабочих остаются в больнице, один из них в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение.

Мэрия Дербента в своем официальном заявлении назвала данный инцидент грубейшим нарушением правил безопасности при возведении объектов капитального строительства. Руководство города обратится в надзорные органы, чтобы те дали правовую оценку деятельности застройщика и привлекли виновных к ответственности.

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