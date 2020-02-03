Москва, , 10:08 — REGNUM Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России. Это следует из проекта ведомственного приказа «О государственных регистрационных знаках транспортных средств», который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время трёхзначный код мог начинаться только с 1 или 7, однако теперь возможных комбинаций цифр может стать гораздо больше. Так, в Алтайском крае появятся автомобили с кодом 222 на номере, в Омской области появится код 555, а в Свердловской — 666. Пока документ проходит стадию общественного обсуждения

Как сообщало ИА REGNUM, с 2005 года в ряде регионов стали добавлять третью цифру 1 к коду на автомобильном номере, с 2013 года — цифру 7. Это произошло из-за нехватки возможных комбинаций цифр.