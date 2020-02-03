Пермь, , 09:58 — REGNUM В Перми осуждена группа «черных риэлторов». Трое местных жителей признаны виновными в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В суде установлено, что группа пермяков действовала в 2017—2018 годах. Мошенники подыскивали малограмотных граждан, ведущих асоциальный образ жизни, но владеющих недвижимостью. Людей убеждали продать свои комнаты и квартиры. При этом злоумышленники прикрывались риэлтерской деятельностью, которая была официально зарегистрирована.

В результате махинаций своей собственности лишились трое жителей Перми. Ущерб составил 1,7 млн рублей.

Суд назначил мошенникам от трех до семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших граждан. Приговор суда в законную силу не вступил.