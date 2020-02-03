Нальчик, , 09:57 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Установлен факт подлога, который они совершили в отношении местного жителя, чтобы сфальсифицировать результаты служебной деятельности.

Как сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе МВД по республике, заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Эльбрусскому району и его подчиненный заставили ранее неоднократно судимого местного жителя подбросить наркотическое средство 34-летнему жителю города Тырныауз.

Тот исполнил задание оперативников, после чего «виновник» был задержан с подкинутым ему наркотиком. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств. Однако он обратился с заявлением о намеренно подстроенном преступлении в отношении себя в следственные органы.

В итоге факты фальсификации были вскрыты. Полицейские сами стали фигурантами уголовного дела по статьям УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-служебной деятельности» и «Превышение полномочий».

В настоящее время уголовное дело расследуется, а в МВД назначена служебная проверка в отношении своих сотрудников. В случае установления их вины будет принято решение о дальнейшем пребывании их на службе в органах правопорядка. Будут приняты дисциплинарные меры и в отношении их непосредственных руководителей.