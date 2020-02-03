Гонконг, Китай, , 09:56 — REGNUM В Гонконге сотни медработников вышли на забастовку с требованием к властям закрыть границу с Китаем, чтобы предотвратить в мегаполисе вспышку коронавируса. Об этом 3 февраля сообщает RTHK.

Активисты опасаются, что больницы Гонконга не смогут справиться с наплывом пациентов в случае разрастания эпидемиологической угрозы.

Если власти не отреагируют на требования активистов, профсоюз Hospital Authority Employees Alliance, который выступил организатором акции, пригрозил вывести на протесты до шести тысяч медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, совокупное количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 17 205, совокупно 361 человек умер от вируса.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщили, что 2296 пациентов остаются в тяжелом состоянии, а у 21 588 человек имеется подозрение на заражение. Всего 475 человек были выписаны из клиник по факту выздоровления.

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