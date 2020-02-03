Москва, , 09:54 — REGNUM В Москве появится реестр компаний и организаций, занимающихся решением социальных проблем горожан, сообщается на портале мэра столицы.

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Приём заявок на получение статуса социального предприятия будет осуществлять специальная комиссия в два этапа с 1 февраля до 1 мая. Чтобы попасть в реестр социальных предпринимателей, компании должны отвечать нескольким критериям.

Отмечается, что опасть в реестр социальных предприятий могут только компании, зарегистрированные в качестве налогоплательщика на территории Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года президент РФ Владимир Путин 26 июля подписал закон о социальном предпринимательстве.

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