Джакарта, , 09:51 — REGNUM Правительство Индонезии приостановит выдачу виз гражданам Китая, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает Sindonews.

Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах подтвердил, что власти Индонезии временно «приостановили выдачу виз по прибытию в страну».

Известно, что в Индонезию были репатриированы индонезийские граждане, которые проживают в провинции Хубэй. Всего на родину вернулись 243 жителя страны, в том числе 237 человек, проживающих в провинции Хубэй (Китай), один иностранец (муж гражданки Индонезии) и пять сотрудников посольства Индонезии в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что авиасообщение между Китаем и Индонезией будет приостановлено с 4 февраля 2020 года.

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