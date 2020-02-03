Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Истерия вокруг коронавируса привела к тому, что жители Петербурга и Ленобласти начали массово обращаться в инфекционную больницу Боткина с просьбой провести им экспресс-тест на наличие заболевания, при этом не имея никаких симптомов. Об этом сообщают в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина.

В России подтверждено всего два случая данного заболевания. Больные с первого дня пребывания на территории страны находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Кроме того, под наблюдением врачей в больницах находятся люди, которые имели с ними близкий контакт. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Как отмечает Роспотребнадзор, заболевания протекают в легкой клинической форме, состояние больных оценивается как удовлетворительное, жалоб нет.

Однако из-за массовых сообщений о проверке прибывающих в Петербург и Ленинградскую область туристов и граждан РФ, имеющих признаки инфекционного заболевания, увеличилось число горожан, жаждущих сдать анализы на проверку коронавируса, несмотря на то, что, согласно действующим правилам, обследованию на высокопатогенные коронавирусы (2019-nCov, SARS, MERS) подлежат только пациенты, госпитализированные в стационар с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«Амбулаторное обследование, в том числе платно, на указанные вирусы не проводится», — отмечают в инфекционной больнице.

На утро понедельника, 3 февраля, коронавирусом 2019-nCoV в Китае заразилось 17 238 человек, 361 умер. Считается, что коронавирус начал распространяться из города Ухань в провинции Хубэй в декабре 2019 года. В настоящий момент более 480 человек, заразившихся коронавирусом, выздоровели и выписались из больницы. Однако врачи предупреждают, что есть риск повторного заражения.