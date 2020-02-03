Багдад, , 09:37 — REGNUM Представители независимой комиссии по правам человека в Ираке заявили, что число жертв антиправительственных беспорядков в стране достигло 556 человек. Об этом 3 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Представитель пресс-службы комиссии Али аль-Баяти заявил в комментарии журналистам агентства, что все те, кто сомневаются в опубликованных цифрах должны представить доказательства обратного.

Представитель правозащитной организации не объяснил почему бремя доказывания гибели указанного количества людей должно ложиться на тех, кто подвергает критике данные цифры.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. Причиной недовольства граждан стали рост безработицы и коррупции, а также общее падение уровня жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке прошли протесты против нового премьер-министра страны