Берлин, , 09:32 — REGNUM В Германии более сотни экоактивистов ворвались в здание угольной электростанции Datteln 4, сообщается 3 февраля Deutsche Welle.

По данным издания, недовольство активистов вызвало то, что владельцы Datteln 4 получили разрешение на запуск предприятия от правительства ФРГ, несмотря на решение немецких властей отказаться от угольной энергетики к 2038 году. Протест носил мирный характер и был разогнан спустя некоторое время, сообщили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, электростанция Datteln 4 расположена недалеко от города Дортмунда, её запуск намечен на следующее лето. Она принадлежит компании Uniper, которой на 49,9% владеет финская компания Fortum.

Первоначально запуск электростанции был запланирован на 2011 год, однако эта дата не единожды переносилась. В строительство станции было вложено 1,5 млрд евро.