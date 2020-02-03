Ташкент, , 09:31 — REGNUM Работа общественного фонда поддержки и развития узбекистанских масс-медиа направлена на развитие качественно журналистики в республике. Об этом 2 февраля заявила заместитель председателя попечительского совета фонда Саида Мирзиёева, сообщает издание «Газета.uz».

Дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева приняла участие в мероприятии, посвященном началу работы фонда. По её словам, общественный фонд является площадкой для реализации инициатив и проектов, важных для гражданского общества в целом.

«Мы верим в свободу слова, и мы верим в ее силу», — сказала Мирзиёева. Она добавила, что качественная журналистика необходима для развития демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января состоялось собрание учредителей узбекистанского общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа. Председателем попечительского совета избран Комил Алламжонов.

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