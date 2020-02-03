Новосибирск, , 09:20 — REGNUM В Новосибирске на 63-м году жизни скончался член Российской академии художеств, известный скульптор Арам Григорян. Он умер накануне, 2 февраля, сообщают «Вести Новосибирск».

Уроженец Ереван аАрам Григорян переехал в Новосибирск в 1985 году. В столице Новосибирской области он жил и работал. В 1989 году был принян в члены Союза художников СССР.

Его авторству принадлежат бюсты воинов-интернационалистов, Героев СССР Демакова и Шорникова, скульптуры известных жителей Новосибирска, памятники архитектору Крячкову, «Любовь и верность» в Чите, композиция «Моя Сибирь».