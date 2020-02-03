Сеул, , 09:18 — REGNUM В нескольких городах южнокорейской провинции Кёнгидо закрыли ряд образовательных учреждений из-за выявления случаев заражения коронавирусом в данном регионе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования страны.

По их словам, свои двери закрыли 484 школы.

Известно, что начало занятий отложили в 337 школах, расположенных в городах провинции Кёнгидо, таких как Сувон, Пучхон и Коян, в 138 школах уезда Кунсан провинции Чолла-Пукто и в девяти школах Сеула.

По состоянию на 2 февраля, в данных регионах в карантине находятся 21 человек, включая двое детей, которые в течение последних четырнадцати дней посещали китайскую провинцию Хубэй, где бушует коронавирус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля власти Южной Кореи запретили въезд в страну иностранным гражданам, посетившим в течение последних двух недель провинцию Хубэй.