Москва, , 09:09 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») обратилась в правительство РФ с предложением о дополнительной защите прав и интересов пенсионеров, заключивших договор о приемной семье. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, в письме, направленном на имя вице-премьера Михаила Мишустина содержится просьба инициировать изменения в постановление правительства, чтобы пенсионеры, заключившие договор о приемной семье, проживающие в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, не теряли право на оплату проезда к месту отдыха и обратно.

Граждане, проживающие на Крайнем Севере и приравненным к ним местностям, имеют право бесплатного проезда в отпуск раз в два года: либо за счет средств работодателя, либо за счет средств пенсионного фонда, однако из-за несогласованности позиций различных органов, право пенсионеров, заключивших договор о приемной семье, является нарушенным, отметила Яровая.

«Пенсионный фонд отказывает в выплатах, так как считает их работающими, потому что они получают вознаграждение по договору о приемной семье. А в соответствии с позицией администраций муниципальных образований, являющихся второй стороной договора о приемной семье, договор о приемной семье к трудовым не относится, а является разновидностью договора возмездного оказания услуг, поэтому компенсация за проезд администрацией муниципального образования также не обеспечивается», — пояснила она.