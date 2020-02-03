Оренбург, , 09:06 — REGNUM И.о. главы Оренбурга Владимир Ильиных дал срочное поручение директорам муниципальных учреждений — очистить кровли зданий от снега и наледи, сообщили 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Руководителям учреждений культуры, образования и социальной сферы необходимо проверить состояние кровли, в оперативном порядке очистить крыши от снега, наледи и сосулек и вести строгий контроль за состоянием крыш.

Вовремя чистить кровли зданий от снежных шапок рекомендовано руководителям объектов, где проходят массовые и развлекательные мероприятия.

Добавим, 31 января на совещании с участием руководителей управляющих компаний заместитель главы города Татьяна Малышева отметила, что специалисты УЖКХ проводят ежедневные обследования жилищного фонда. Выявлено 587 нарушений, когда на крышах домов обнаружены снежно-ледяные образования.