Москва, , 09:05 — REGNUM В Москве 3 февраля ожидается до 2 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

"На погоду столичного региона будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт, из-за чего пройдут скоротечные осадки в смешанной фазе, усилится ветер, а температура немного понизится», — говорится в прогнозе.

Синоптики прогнозируют в столице облачную погоду с кратковременными осадками. Температура в дневное время от нуля до +2 градусов. В Московской области — от — 2 до +3 градусов. Скорость ветра не превысит 10 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, дневная температура в столице 3 февраля по данным Гидрометцентра прогнозируется в диапазоне от +1 °C до +3 °C.

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