Ташкент, , 09:03 — REGNUM Проведение IV Азиатско-тихоокеанского форума по вопросам политики в области воспитания и образования детей младшего возраста обсудили представители министерства дошкольного образования Узбекистана и делегация ЮНЕСКО, сообщает 2 февраля здание UzDaily.

На встрече министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин ознакомила гостей с реформами, которые прошли после образования нового министерства в 2018 году. По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве при подготовке данного форума.

Напомним, в январе делегация Узбекистана посетила Великобританию и приняла участие во Всемирном образовательном форуме в Лондоне, который посетили более 100 министров образования.