Махачкала, , 09:00 — REGNUM Троим жителям Махачкалы вынесли обвинительный приговор за похищение человека ради вымогательства. В сумме на троих они получили 29 лет колонии, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что в 2019 году осужденные, угрожая травматическими пистолетами и ножом, затолкали потерпевшего на заднее сиденье его же машины. Затем они связали его и вывезли в пригородный поселок. Здесь злоумышленники угрожали жертве физической расправой, а также грозились распространить порочащую его информацию.

Изначально вымогатели потребовали передать им 20 млн рублей, но позже уменьшили сумму до 5 млн рублей. Под давлением потерпевший в итоге позвонил своему зятю, который передал похитителям 900 тыс. рублей.

Ленинский районный суд Махачкалы признал обвиняемых виновными в похищении человека, вымогательстве, а также угоне и нарушении правил дорожного движения. В зависимости от роли и степени участия в преступлении им назначено наказание в виде 8, 10 и 11 лет колонии строгого режима.

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