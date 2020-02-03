Москва, , 08:59 — REGNUM Страны СНГ и ЕАЭС получили средства диагностики новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, разработанные научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве.

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Все средства для борьбы с новой инфекцией переданы на безвозмездной основе для защиты здоровья населения на евразийском пространстве.

Тест-системы уже получили Армения, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Киргизия и Таджикистан получат их в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, в пунктах пропуска Кяхта и Монды на границе с Монголией введены ограничения для въезда граждан Китая.

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