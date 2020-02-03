Томск, , 08:56 — REGNUM Аэропорт Томска снова принимает и отправляет самолёты. Первым после возобновления работы прибыл рейс из Барнаула, говорится на онлайн-табло.

Самолёта ждали в 9:40 по местному времени. Фактически он прибыл в 12:34.

Также отправлено два лайнера в Стержневой. Один из них улетел в 12:25 вместо 8:55, а второй — в 12:19 вместо 10:00.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт больше четырёх часов не принимал воздушные суда. Причиной стала неудачная посадка самолёта авиакомпании «Руслайн», прибывшего из Екатеринбурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт Томска возобновил работу, прерванную после аварийной посадки