Пермь, , 08:55 — REGNUM Глава Перми Дмитрий Самойлов раскритиковал процесс продажи транспортных карт. В инстаграм градоначальник выразил недовольство работой чиновников.

«Проехал по пунктам продажи транспортных карт. На Ленина, Попова — везде очереди человек по 80. Крайне неудовлетворен организацией распространения карт департаментом транспорта. Поручил моему заму Людмиле Гаджиевой с утра в понедельник (3 февраля) отчитаться мне, как и когда будет увеличивать количество точек распространения карт», — сообщил Самойлов.

Напомним, что с 1 февраля в Перми вступило в силу новое тарифное меню. Проезд подорожал до 26 рублей.

С 1 февраля в городе начали реализовывать транспортные карты. Стоимость одной карты — 50 рублей. Однако при пополнении транспортной карты от 120 рублей плата не взимается.

Карту можно приобрести в 37 отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах» во всех районах Перми. Между тем пермяки возмущаются, что точек реализации мало, и говорят, что сеть продажи можно расширить, например, за счет сетевых магазинов.