Барнаул, , 08:52 — REGNUM Барнаульские власти отчитались о работе по уборке улиц краевой столицы от снега. По данным пресс-службы муниципалитета, в минувшие выходные силами МБУ «Автодорстрой» с дорог вывезено 12 тысяч 174 кубометров снега (из них в ночь со 2 на 3 февраля — 3737 кубометров снега). В общей сложности на городских улицах работало 109 единиц снегоуборочной техники.

Сегодня, 3 февраля, на расчистке обещают задействовать 62 единицы техники и 140 дорожных рабочих, которые вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в течение последнего месяца жители Барнаула неоднократно высказывали нарекания в отношении плохой очистки дворов и дорог.

Читайте также: Транспортники Барнаула жалуются на сугробы