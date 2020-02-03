Улан-Удэ, , 08:52 — REGNUM В пунктах пропуска Кяхта и Монды на границе с Монголией введены ограничения для въезда граждан Китая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

Таким образом был организован заслон для распространения коронавируса, отметила она. Кроме того, все города России, кроме Москвы, прерывают и и воздушное сообщение с КНР.

Для поддержки жителей Бурятии, остающихся в Китае создана горячая линия. Только за первые сутки работы колл-центра, по словам министра туризма республики Марии Бадмацыреновой, туда поступило 19 звонков.

«Основные вопросы касаются возврата граждан России из Манчьжурии. Кроме того, для удобства граждан России, которые находятся в Китае, создан дополнительный номер bair5424 в We Chat», — отметила министр.

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