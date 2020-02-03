Томск, , 08:43 — REGNUM В Томске аэропорт возобновил работу, нарушенную после аварийной посадки самолёта авиакомпании «Руслайн». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт. Томск Pasha7308

Повреждённый самолёт убран со взлётно-посадочной полосы. Теперь аэропорт снова готов к отправке и приёму судов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 февраля самолёт авиакомпании «Руслайн», летевший из Екатеринбурга, при посадке повредил переднюю стойку шасси и застрял на полосе. Отправка и приём рейсов были приостановлены на четыре с лишним часа.

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