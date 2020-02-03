Благовещенск, , 08:44 — REGNUM Железнодорожный консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» будет оказывать медицинскую помощь пациентам на 8 станциях Забайкальской железной дороги, расположенных в Амурской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

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Работа медицинского поезда пройдёт с 6 по 16 февраля. За это время бригада высококвалифицированных врачей клинической больницы «РЖД-Медицина» Иркутска будет осуществлять бесплатный приём граждан — для чего необходимо будет только предъявить полис ОМС. Медицинский состав будет работать на станциях Ерофей Павлович, Уруша, Бамовская, Сковородино, Большой Невер, Талдан, Тыгда и Ушумун.

Год назад поезд «Академик Фёдор Углов» посетил 9 станций, на которых было принято более 900 жителей Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, социальный автопоезд «Забота» в Тамбовской области помог порядка 6 тысячам пациентам.