Улан-Удэ, , 08:40 — REGNUM В Бурятии появились тест-системы для оперативного выявления коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина на первом заседании республиканского оперативного штаба по вопросам, связанным с угрозой коронавируса.

«Если до сегодняшнего дня лабораторная диагностика инфекции проводилась только в десяти точках, в основном это НИИ, которые занимались диагностикой в лабораторных условиях, то теперь оперативно выявлять инфекцию можно будет уже в республике», — отметили в пресс-службе.

При подозрении на заражение инфекцией больных будут госпитализировать в республиканскую инфекционную больницу. Однако к настоящему времени пока заболевших на территории Бурятии нет.

«В больницах обеспечена готовность по оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией», — сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Наталья Бухольцева.

Между тем в аптеках столицы Бурятии Улан-Удэ заканчиваются медицинские маски — горожане уже раскупили весь запас. Цены на оставшиеся выросли в три раза. Как сообщало ИА REGNUM, взять ситуацию на контроль пообещала уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.

Читайте также: В аптеках Улан-Удэ медицинские маски из-за коронавируса подорожали втрое