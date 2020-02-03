Пятигорск, Ставропольский край, , 08:39 — REGNUM Мэрия Пятигорска выступила с официальным заявлением в связи с гибелью 11-летнего ребенка в одной из школ города и сообщила некоторые подробности трагедии. Информация опубликована на сайте администрации города.

Напомним, 28 января 2020 года в лицее №15 ученик пятого класса упал на лестничном пролете, который ведет вниз с третьего этажа. По данным управления образования мэрии, ребенку незамедлительно была вызвана скорая помощь, а медработники школы оказали ему первую помощь.

Мальчика госпитализировали в городскую клиническую больницу Пятигорска. В отделении нейрохирургии ребенка прооперировали, после чего доставили в детское реанимационное отделение городской больницы Ессентуков. Здесь школьник и скончался 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности гибель ребенка. По одной из версий, мальчик погиб из-за недостаточного обеспечения должностными лицами школы присмотра за обучающимися.

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