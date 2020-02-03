Уфа, , 08:45 — REGNUM Мемуары участников Великой Отечественной войны передал глава Башкирии Радий Хабиров Национальному архиву. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, эти документы глава Башкирии получил от жителей села Петровское во время поездки в Донбасс.

Мемуары содержат воспоминания ветеранов 7-го гвардейского кавалерийского корпуса о боевых действиях в ходе Сталинградской битвы. Ветераны рассказывают в них об оккупации и борьбе партизан с немецко-фашистскими захватчиками в 1942—1943 годах, о том, как местные жители помогали раненым советским солдатам и офицерам. При этом в документах указаны конкретные даты, имена и события. Отмечается, что эти документы представляют особую ценность, поскольку в составе корпуса действовала 16-я гвардейская Башкирская кавалерийская дивизия. В мемуарах содержатся свидетельства о службе солдат этой дивизии и командире — генерал-майоре Минигали Шаймуратове.

По словам Радия Хабирова, эти мемуары являются бесценными и их нужно очень тщательно изучить. Генерал Шаймуратов является уникальной личностью. Его образ не удалось еще до конца раскрыть, и новые документы помогут узнать подробнее судьбу этого героя.

По его словам, документы будут оцифрованы.

Читайте ранее в этом сюжете: Участнику Великой Отечественной войны из Кузбасса исполнилось 95 лет