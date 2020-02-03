Посёлок Переволоцкий, Оренбургская область, , 08:34 — REGNUM В посёлке Переволоцкий Оренбургской области в ночь на 2 февраля жители в очередной раз били тревогу по поводу резкого запаха, который заполнил не только улицы, но и дома. В интернете появилось видео, где показан маленький ребенок, спавший в салоне легкового автомобиля. Автор ролика заявила, что из-за удушливого газа пришлось покинуть жилище и отказаться от предложенной эвакуации в гостиницу, где также стоял резкий запах. Спасение женщина увидела в том, что уехала на машине на расстояние, где вонь не чувствовалась и стала ждать окончания «газовой атаки».

Между тем таким образом убегает от удушливого запаха не только она. Еще одна жительница призналась, что уже давно находится практически на военном положении. Когда запах накрывает посёлок, она собирает рюкзак с вещами, детям надевает маски и на машине покидает территорию, на которой невозможно дышать. Женщина также отметила, что в 2018 году у ее ребенка, которому тогда был всего месяц, начались задержки дыхания.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, в диспетчерскую службу поступали жалобы на резкий запах, но не массово. На сигналы населения отреагировала областная экологическая служба, которая производила отбор проб воздуха в проблемном районе.

В Экологической службе Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в ночь на 2 февраля и стационарные, и мобильные лаборатории делали анализ проб воздуха. Превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано.

Между тем жители Переволоцкого неоднократно жалуются на зловоние в поселке и причиной резкого запаха называют деятельность ООО «Триумф».

"Ситуация в посёлке Переволоцкий становится очень напряженной, люди устали от постоянной травли и бездействия чиновников, которые только имитируют бурную деятельность, а в итоге не наказывают годами, травящее жителей, предприятие», — отметила инициативная группа по вопросам экологической обстановки в поселке Переволоцкий.

Волну возмущения граждан также спровоцировали визиты полицейских к тем, кто звонил с жалобами в единую дежурную диспетчерскую службу. По словам жителей поселка, их просили дать объяснение причин звонков.

«Утром 2 февраля к жителям, звонившим в ЕДДС постучалась полиция с целью объяснения причин звонков в МЧС, как будто это эти люди испортили воздух в посёлке, а не «Триумф». Чиновничий беспредел!», — сказали в инициативной группе.

Активисты также проинформировали, что 30 января на муниципальной дороге, ведущей к ООО «Триумф», в очереди на слив отстаивалось 17 нефтевозов с высокосернистой нефтью со Сладковско-Зареченского месторождения. Аналогичная ситуация была 3 июля 2019 года, когда накрыло газом весь поселок. Такое же количество нефтевозов с нефтью, после визита губернатора, ожидали своей очереди на слив в «Триумфе».

Между тем в ООО «Триумф» пояснили, что скопление спецмашин произошло из-за технического сбоя при перестановке железнодорожных вагонов, в течение двух часов положение нормализовалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Переволоцкий выезжал глава региона Денис Паслер. Поводом стала проблемная экологическая ситуация в поселке. Тогда руководству «Триумфа» указали на необходимость соблюдения всех технологий погрузки. По факту отравления людей неизвестным газом было возбуждено уголовное дело, а деятельность компании «Велес» приостановили.

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