Москва, , 08:31 — REGNUM По мнению граждан, президент Владимир Путин является самым привлекательным мужчиной в России. Так считают, 19% мужчин и 18% женщин, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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У женщин на втором месте оказался актёр Александр Петров — 4%. Третье место раздели глава МИД Сергей Лавров и актёр Данила Козловский — по 3%.

Мужчины отдали второе место — популярному телеведущему Дмитрию Нагиеву (2%), третье — телеведущему и шоумену Ивану Урганту (1%).

Опрос проведён 24—28 января 2020 года в 274 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 100 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться

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