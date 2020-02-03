Ревда, Свердловская область, , 08:30 — REGNUM Парк Победы в Ревде (Свердловская область) победил в голосовании за территории для благоустройства. Об этом сообщает портал «Ревда-инфо».

Площадка набрала почти половину голосов (782 из 1 тысячи 587 проголосовавших). Стоит отметить, что в официальных отчётах вариант «Парк Победы» неожиданно превратился в «Парк и площадь Победы» — именно на площади Победы стоит памятник Ленину, который мэрия хочет снести в ходе благоустройства.

Также в избирательную урну опустили письмо в защиту памятника Ленину.

Теперь парк Победы должны благоустроить в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ревды хотели устроить голосование о сносе памятника Ленину. Данная идея сорвалась после того, как мэрию обвинили в мобилизации школьников от 14 лет против монумента.

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