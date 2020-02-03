Тбилиси, , 08:29 — REGNUM Меры ограничения в отношении игорного бизнеса призвали ввести участники протестной акции в Тбилиси, прошедшей 2 февраля. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

По данным журналистов, акция была проведена напротив здания правительства. Ее провели родственники и друзья погибшего в октябре 2019 года телеоператора Общественного телевидения Сандро Берадзе.

Со слов участников акции, их основное требование — ввести меры регулирования игорного бизнеса.

«Не существует никакого регулирования, даже общественный транспорт обклеен рекламой азартных игр. Необходимо ввести регулирование, чтобы и другие не погибли», — рассказал брат умершего оператора Георгий Берадзе.

Он также отметил, что в Всемирная организация здравоохранения признала зависимость от азартных игр болезнью, и активисты требуют, чтобы в Грузии лечили от нее.

Стоит отметить, что Сандро Берадзе перед своей смертью позвонил родным, рассказал, что проиграл крупную сумму денег и попрощался. Позже его нашли мертвым. Предполагается, что он покончил жизнь самоубийством из-за крупного проигрыша.