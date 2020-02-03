Тверь, , 08:19 — REGNUM Новая модель общественного транспорта заработала в Твери 3 февраля, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

На 39 маршрутов Твери и Калининского района в рамках новой модели выведено 115 новых автобусов, до конца месяца на линии выйдут в общей сложности более 470 новых машин. С 3 февраля на новую модель работы переведены маршруты №№ 1, 15, 31, 33, 33к, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 233. До 15 февраля обновление ожидает ещё 16 маршрутов, ещё 16 обновятся к 20 февраля, а к 1 марта транспортный парк в Твери будет полностью обновлён.

Как сообщало ИА REGNUM, поставка новых автобусов стала возможна благодаря финансированию ВЭБ. РФ по договорам лизинга, общий объём вложений составил более 3 млрд рублей.