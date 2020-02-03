Москва, , 08:21 — REGNUM В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).

Согласно законопроекту, в жилых домах запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Штраф за нарушение для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. При этом штраф могут выписать более двух раз в месяц.

Нарушением не будут считаться, например, крик ребенка, звук шагов, шум воды в инженерных системах и так далее.

Напомним, в ноябре 2019 года сообщалось, что российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время такая норма действует во всех 85 субъектах России, однако не везде полиция имеет право пресекать правонарушения.

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