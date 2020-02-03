Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Ещё два случая заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов.

На данный момент выявленных случаев заражения коронавирусом в США стало уже 11. Последние два случая произошли в Калифорнии. Заболевшими являются муж и жена, им обоим по 57 лет. Муж недавно приехал из китайского города Ухань, то есть женщина заразилась от него. Это уже второй случай передачи вируса от человека к человеку в США.

Супруги не были госпитализированы, они находятся в изоляции у себя дома.

Напомним, на данный момент новый коронавирус распространился в 27 странах. Уже известно о 17 387 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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