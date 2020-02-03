Якутск, 3 февраля 2020, 08:19 — REGNUM Прекратить массовую скупку медицинских масок призвало жителей Якутии министерство здравоохранения республики, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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В связи с коронавирусом в Китае жители стали массово скупать маски, поддаваясь недостоверной информации. В социальных сетях появляются публикации об отсутствии в Якутии масок. На сегодняшний день коронавируса в Якутии нет. «Сахафармация» дополнительно выпустила в продажу более 83 тыс. масок, — говорится в официальном сообщение минздрава Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Якутии окажет помощь провинции Хэйлунцзян с поставками медицинских масок.