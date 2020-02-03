Белогорск, Амурская область, , 08:18 — REGNUM Частное охранное предприятие в Приамурье оштрафовано за ненадлежащее оказание услуг: к охране объектов были привлечены люди, не имеющие статуса охранников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Как выяснило надзорное ведомство, ЧОП «Частный охранный пульт «Спрут» несло охрану объекта — путевой машинной станции в городе Белогорске, привлекая для этого людей, не прошедших подготовку охранника, и не имеющих соответствующих удостоверений. Арбитражный суд Амурской области, рассмотрев материалы, оштрафовал ЧОП на 30 тысяч рублей.

«В результате проверки выявлены факты привлечения организацией к трудовой деятельности работников без удостоверений и личных карточек частных охранников», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, как выяснилось в результате проверки, охранник, дежуривший в благовещенском колледже в день стрельбы, не имел соответствующего статуса, кроме того, ранее он был судим за тяжкое преступление.