Благовещенск, , 08:13 — REGNUM В понедельник, 3 февраля власти не стали открывать «временный транспортный коридор», который был организован на российско-китайской границе для эвакуации российских граждан из КНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Читайте также: Ещё 58 россиян эвакуированы в Приморье из Китая

В течение двух выходных дней, 1 и 2 февраля, их китайского города Хэйхэ в российский Благовещенск по временному коридору государственную границу пересекли 205 граждан России, в тоже время 99 граждан КНР вернулись из России в Китай.

«Создание новых коридоров для пересечения границы будет определяться с учетом подтвержденных обращений граждан РФ и согласованной позиции с КНР», — сказано в сообщении пресс-службы области.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 1 февраля, пограничные пункты пропуска прошли 58 российских граждан, которые вернулись из Китая в Россию, опасаясь заражения коронавирусом.