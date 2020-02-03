Якутск, , 08:13 — REGNUM Правительство Якутии окажет помощь китайской провинции Хэйлунцзян с поставками медицинских масок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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В адрес правительства Якутии от руководства провинции Хэйлунцзян, Китай, пришло обращение с просьбой о помощи с поставками медицинских масок и необходимых в период эпидемии медикаментов. Глава республики Айсен Николаев поручил оказать китайской провинции необходимую гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские маски на исходе в островной провинции Китая — Хайнане. Все необходимое для предупреждения распространения коронавируса в первую очередь идет в очаги эпидемии — провинцию Хубэй и её столицу город Ухань.