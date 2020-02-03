Новосибирск, , 07:38 — REGNUM Здравпункт новосибирского аэропорта приведён в готовность для оказания помощи и выявлении больного с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщили ИА REGNUM в «Толмачёво».

В аэропорту отметили, что во всех медицинских кабинетах используются установки, обеззараживающие воздух, обеспечено оперативное взаимодействие должностных лиц с новосибирским управлением Роспортребнадзора, сотрудники проинструктированы по поводу осложнения эпидемиологической ситуации, все работники, задействованные в обслуживании рейсов, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«В помещениях аэровокзального комплекса обеспечен повышенный контроль за клининговыми мероприятиями, при уборке транспорта для перевозки пассажиров и помещений аэровокзала применяются дезинфицирующие средства», — уточнили в «Толмачёво».