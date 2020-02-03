Оренбург, , 07:32 — REGNUM В Оренбурге карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ действует в четырех муниципальных образованиях. Все общеобразовательные учреждения закрыты в Гае, Орске, Соль-Илецке и Оренбурге, сообщили 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В школах отменили аудиторные занятия. Дети переведены на дистанционное обучение. Детские сады работают в штатном режиме, карантин объявлен в отдельных группах.

Напомним, в Оренбуржье началась эпидемия ОРВИ и гриппа. С 20 по 26 января зафиксировано превышение недельного эпидпорога по совокупному населению.

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